شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 طن انتاج «البرشومي» سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن انتاج «البرشومي» يقدر حوالي 1200 طن يبدأ في شهر يوليو من كل عام .

جاء ذلك في لقاء تناول نظرة عامة لأهم مصادر محاصيل الخضروات بالمملكة لعام 2020 م والاهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة والامن الغذائي التي تركز على استدامة الموارد الطبيعية والامن الغذائي والمساهمة الاقتصادية ورفاه المجتمع والمزارع بالاضافة الى العديد من الاحصائيات والتعريفات والمعلومات العامة حول التين الشوكي " البرشومي "وعرض لآلات الصناعات التحويلية وطرق استخدامها في استخلاص القيم المضافة للبرشومي بما يحقق عائد مالي اكبر للمزارعين.

وحضر اللقاء مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف يوسف الجميعي ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق المهندس سليمان الجطيلي ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالطائف الاستاذ مسفر الزحامي والدكتور عصمة فاروق من جامعة الطائف والدكتور محمد سعد من مركز البذور والتقاوي وعدد من المزارعين والمهتمين.

من جانبه اوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس هاني بن عبدالرحمن ان اللقاء جاء من مطلق اهداف الوزارة في التعريف بإحدى الطرق الحديثة في تمكين التقنية في صناعة مكونات مضافة للتين الشوكي ليكون إنموذجا حياً لإمكانية تطبيق التقنية الحديثة في الاستفادة من انتاج الكثير من القيم المضافة لكل المنتجات الزراعية .

وأضاف القاضي ان محافظة الطائف ارض زراعية خصبة وتمتاز بوفرة في انتاج المحاصيل الزراعية طوال العام وهذا ما جعلها في مقدمة المدن الزراعية على مستوى المملكة ومحل اهتمام القيادة الحكيمة حيث تشتهر بالكثير من المنتجات الزراعية وابرزها " البرشومي " ويقدر انتاجه حوالي الذي يبدأ في شهر يوليو من كل عام بحوالي 1200 طن.