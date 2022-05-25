تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعه أمس.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار اليومين الماضيين بقيمة 24 قرشًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار في 12 بنك اليوم :

البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.