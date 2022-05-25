ارتفاع بسعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، رغم تراجع المعدن عالمياً.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 703 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 904 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1055 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1206 جنيهات للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1858 دولارا للأوقية، بنسبة بتراجع قدره 0.44 %، في الساعة 9:42 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.