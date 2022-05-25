شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 93% في مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 93,2% خلال مارس 2022 بالمقارنة مع مارس 2021، حيث بلغت قيمتها 142,2 مليار مقابل 73,6 في مارس 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 62,9 مليار (123%).

وذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ان نسبة الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة 80,2% من مجموع الصادرات الكلي في شهر مارس 2022 مقابل 69.5% في شهر مارس 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 33,2 مليار (30,5%) بالمقارنة مع شهر فبراير 2022، كما سجلت الصادرات غير البترولية ( شاملة إعادة التصدير ) ارتفاعا بنسبة 25,4% في شهر مارس 2022 بالمقارنة مع شهر مارس 2022، حيث سجلت 28,2 مليار مقابل 22,5 مليار، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 3,2 مليار (12,8%) بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.

وقال التقرير، ان الواردات ارتفعت بنسبة 9,8% بمقدار 4,9 مليار خلال مارس 2022 ، حيث بلغت قيمتها 55,2 مليار مقابل 50,3 مليار في مارس 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 6,1 مليار (12,5%) بالمقارنة مع شهر فبراير 2022، مبينا، ان نسبة الصادرات غير البترولية ارتفعت الى 51% في مارس 2022 مقابل 44,7% في مارس 2022، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية (25,4%) عن الارتفاع في الواردات (9,8%) خلال هذه الفترة.

وأشار الى ان منتجات الصناعات الكيماوية و ما يتصل بها تعد من اهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 36,7% من اجمالي الصادرات غير البترولية ، وقد ارتفعت بسنبة 65,6% بمقدار 4,1 مليار، ثم اللدائن و المطاط و مصنوعاتها (28,2%) من اجمالي الصادرات غير البترولية، فقد ارتفعت بسنبة 5,5% بمقدار 400 مليون عن شهر مارس 2021، واهم السلع المستوردة الالات و الأجهزة والمعدات الكهربائية و اجزاؤها والتي تشكل 19,2% من اجمالي الواردات ثم معدات النقل و اجزاؤها والتي تشكل 15,6% من اجمالي الواردات.

وأوضح التقرير، ان قيمة صادرات المملكة الى الصين بلغت 24,5 (17,4) في شهر مارس 2022، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات و تليها الهند بقيمة 16,1(11,3) و بعدها اليابان بقيمة 15,6 مليار (10,9%)، فيما بلغت قيمة الواردات من الصين 11,1 مليار (20,1%) في شهر مارس 2022، و تليها الولايات المتحدة بقيمة 4,3 مليار (7,7%) و بعدها الامارات العربية بقيمة 3,8 مليار (6,9%).