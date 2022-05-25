شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للطباعة: 8 شركات بالقطاع تشارك بالبعثة التجارية إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، مشاركة 8 شركات من القطاع في البعثة التجارية المصرية التي تبدأ فعاليتها يوم 29 مايو الجاري في الأردن، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن وشركة كونسبت وغرفة تجارة عمان والتمثيل التجاري، وذلك في إطار خطة ورؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع وتعريف الأسواق الخارجية بالقطاع ومنتجاته وإيجاد وسائل وسبل جديدة لزيادة الصادرات.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن البعثة المرتقبة أحد الأنشطة الخارجية التي ينظمها المجلس بهدف تعريف المستوردين والتجار من دول الأردن و العراق وسوريا وفلسطين بمنتجات القطاع التي تشهد تطور كبير مما يجعلها مؤهلة للتواجد في أكبر الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس المجلس التصديري في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس التصديري يسعي إلي التواجد في كافة المحافل الدولية والعربية المتخصصة في قطاع الطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وذلك بهدف الاستمرار في تحقيق أداء متميز لصادرات القطاع والتي تشهد طفرة كبيرة في الربع الأول من 2022 حيث سجلت الصادرات ارتفاع بنسبة 62%.

وأكد المهندس نديم إلياس استمرار فعاليات المجلس التصديري على المستوي الداخلي بعقد دورات تدريبية للشركات لكيفية التعامل في الأسواق الخارجية وندوات تعريفية باحتياجات كل سوق تصديري، وكذلك تكثيف التواجد في المعارض والبعثات الخارجية من أجل تحقيق رؤية وزارة الصناعة والتجارة واستراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.