شكرا لقرائتكم خبر عن تعميق ميناء أبو زنيمة بـ10 ملايين جنيه لاستيعاب سفن حمولة 50 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ميناء أبو زنيمة الميناء الوحيد المختص بتداول الخامات التعدينية في جنوب سيناء، حيث يتركز نشاطه على تصدير خام المنجنيز المستخرج من مناجم منطقة أم بجمة القريبة، وتقدر إيرادات الخامات المصدرة عبر الميناء سنوياً بأكثر من 400 مليون جنيه حيث تجرى حاليا عمليات تطوير للميناء لزياده غاطسه.

حول تفاصيل زيادة غاطس الميناء ، يؤكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365" إن عملية تطوير وتعميق الميناء مستمرة بمعرفة شركة سيناء للمنجنيز التابعة لنا بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، لافتا أن الغرض هو استقبال سفن بحمولات تصل لنحو 50 ألف طن، مما يزيد حركة التصدير عبر الميناء، وكذلك استقبال المادة الخام فى الوقت نفسه.

أشار مصطفى إلى أن هناك منطقة صناعية قريبة من الميناء يجرى تطويرها أيضا، وبالتالى تحتاج لزيادة استيعاب الميناء لاستقبال الآلات والمعدات وللتصدير في الوقت نفسه .

يشار أن مساحة مشروع المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة تصل لنحو 3908 فدان، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 4 مليارات جنيه، حيث أن المشروع تم الانتهاء منه على مراحل وبلغت تكلفة المرحلة الأولى نحو 1.5 مليار جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 1.250 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 1.250 مليار جنيه.