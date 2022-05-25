شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الزيوت المكررة ترتفع لـ120 مليون دولار فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من الزيوت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2022، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الزيوت المكررة نحو 120 مليون و257 ألف دولار في شهر فبراير الماضى، بينما كانت 102 مليون و240 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 18 مليونا و17 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات الزيوت كانت ضمن قائمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و328 مليون دولار، في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و262 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 65 مليونا و980 ألف دولار.

وتشمل أهم السلع الاستهلاكية التي تم استيراداها في فبراير الماضي كلا من ألبان ومنتجاتها بقيمة 77 مليونا و164 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 55 مليونا و159 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 22 مليون دولار، يليها واردات التفاح الطازج بقيمة 46 مليونا و994 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 36 مليونا و620 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 10 ملايين و374 ألف دولار، إلى جانب الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 261 مليونا و355 ألف دولار، مقابل 293 مليونا و650 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 32 مليونا و295 ألف دولار.