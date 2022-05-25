شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. زيادة سعر الفائدة في بمقدار 50 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي النيوزيلندي اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم المرتفع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 5ر1% إلى 2%.

وقال البنك في بيان إن أعضاء اللجنة وافقوا على أنه في حين يبدو اتجاه قرار السياسة النقدية واضحا، فإن نطاق وتوقيت الزيادات المستقبلية للفائدة الرئيسية مازال يعتمد على النظرة المستقبلية الاقتصادية وتجنب المخاطر الرئيسية.

وأشار البيان إلى أنه في حين مازالت أسس الاقتصاد النيوزيلندي قوية مدعومة بسوق عمل قوية وميزانية جيدة للمستهلكين واستمرار الدعم المالي الحكومي وحالة التجارة القوية، مازالت الرياح المعاكسة قوية.

وقال بن أودي المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إن البنك المركزي النيوزيلندي يتبنى موقفا متشددا، عندما رفع سعر الفائدة اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المحتمل زيادة الفائدة إلى 5ر3% بنهاية العام الحالي.