شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استهلاك الوقود في كوريا الجنوبية بنسبة 18% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء تراجع استهلاك البنزين والديزل (السولار) في كوريا الجنوبية بأكثر من 18% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.

واستهلكت كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 4ر17 مليون برميل من البنزين والديزل بانخفاض نسبته 3ر18% عن الشهر نفسه من العام الماضي ،وفقا لبيانات مؤسسة النفط الوطنية الكورية التابعة للدولة.

كما تمثل هذه الأرقام انخفاضا بنسبة 8ر5% عن الاستهلاك خلال آذار/مارس الماضي الذي شهد استهلاك 4ر18 مليون برميل من الوقود.

ويسجل استهلاك البنزين والديزل انخفاضا مطردا هذا العام، حيث تراجعت كمية الاستهلاك في شباط/فبراير الماضي إلى 5ر18 مليون برميل مقابل 22 مليون برميل في كانون الثاني/يناير ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويُعزى التراجع بدرجة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما اقتربت الأسعار من 130 دولارا للبرميل في آذار/مارس الماضي.

وأدى ارتفاع تكاليف خام النفط إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات البترولية. واعتبارا من يوم الثلاثاء، تجاوز سعر لتر الديزل أكثر من 2000 وون (58ر1 دولار) في المتوسط في جميع أنحاء البلاد، مع وصول سعر لتر البنزين إلى 1995 وون.