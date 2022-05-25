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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، ‎‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

 

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 5 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.

- فاصوليا 11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بسلة 11 جنيها.

- بامية 32‏‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 11 جنيها.

- جوافة 15جنيها.

- خوخ 8.5 جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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