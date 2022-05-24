تراجع 2000 جنيه في أسعار الحديد .. وانخفاض الدواجن والبيض 25%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الحديد 2000 جنيه، في الطن، مسجلا 18 ألف جنيه للمستهلك.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أسباب انخفاض سعر الحديد؛ بعد تخفيض روسيا سعر خام البيليت، بالإَضافة لقرار البنك المركزى بتثبيت سعر الصرف أمام الدولار.

وتابع أن إحجام المستهلك وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء؛ كانا سببًا في تراجع الأسعار أيضًا، وفي الأسمنت هناك تراجعًا من 100 إلى 200 جنيه بسعر الطن.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن والبيض، تراجعت بنسبة 25% عن شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه من الهام أن يكون التراجع بالتكلفة الأساسية للمنتج «وبناءً عليه يحدث انخفاض الأسعار»، مؤكدًا أن سعر طن العلف يتخطى 11 ألف جنيه.

وتابع أن السبب في ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع ثمن العلف؛ مؤكدًا أن العرض والطلب أحد أسباب ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج، مردفًا: «نتحرك في زيادة المساحات المنزرعة في الذرة لاستخدامها في الأعلاف، وأتمنى أن يكون التراجع للسلع الاستراتيجية بالتكلفة الفعلية للمنتج لاستمرار التراجع».

وأوضح أنه لو حدث انخفاضًا أكثر من اللازم يؤدي ذلك إلى حدوث شُح في المنتج «وده مش عاوزينة»، لافتًا إلى أن العالم أجمع يشهد ارتفاع في أسعار السلع «نتمنى المساعدة مع الدولة لتحقيق ما نصبو له في المستقبل».

وتوقع أن يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى 35 أو 36 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى وجود 4 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض.