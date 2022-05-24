وقف استيراد الأفراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت وثيقة «تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» بنسختها الحديثة، تنظيمات تتعلق بأجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة (براري، وبحري، واستغاثة، وهواة اللاسلكي)، واقتصار استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة على الوكلاء المعتمدين لديها، إضافة إلى عدم السماح للأفراد بالاستيراد والترخيص لهذه الأجهزة بشكل مباشر تزامنا مع دخول الوثيقة الحديثة حيز التنفيذ اليوم (2022/5/25). ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، موردي أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة للتقدم بالتسجيل كوكلاء معتمدين لدى الهيئة، لتوفير الأجهزة وتقديم خدمات التسجيل والترخيص للأفراد؛ ارتقاء بخدمات الهيئة وتطويرا لتجربة المستخدمين وفق مزايا حديثة تضمن تنفيذ خدمات التسجيل والترخيص بشكل فوري وآلي. وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الوكلاء التقدم لطلب الاعتماد الكترونيا من خلال الرابط (https://Spectrum-Supplier.citc.gov.sa). وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الوكلاء التقدم لطلب الاعتماد الكترونيا من خلال الرابط (https://Spectrum-Supplier.citc.gov.sa). كما أصدرت الهيئة في موقعها الالكتروني أدلة إرشادية للتوعية بتفاصيل الوثيقة وآلية تطبيقها، وللتعريف بفئات الوكلاء ومتطلبات التأهل للاعتماد وشروط ومراحل التسجيل والترخيص وغيرها. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التنظيمات تم تحديثها بهدف تحفيز التنافسية في القطاع الخاص، ورفع كفاءة عملية تسجيل وترخيص الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى أتمتة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي، وتقديم خدماتها للقطاع الخاص والأفراد في بيئة رقمية متكاملة. أبرز تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات المحدثة:





اقتصار استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة على الوكلاء المعتمدين.



عدم السماح للأفراد بالاستيراد والترخيص لهذه الأجهزة بشكل مباشر.



دخول الوثيقة الحديثة حيز التنفيذ اليوم 2022/5/25.



أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة :



براري



بحري



استغاثة



هواة اللاسلكي



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