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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وافقت الجمعية العمومية للمنظمة على تجديدها للفترة 2022-2024م.

جاء ذلك خلال اجتماعها في دورتها الـ (57) الذي عقد في 19 مايو 2022 في مقر المنظمة بالقاهرة، إضافة إلى التجديد لعضوية كل من الإمارات والسودان وسلطنة عمان والكويت ومصر والمغرب.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961م؛ وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية؛ بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.