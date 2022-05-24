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وأفاد البنك الأفريقي في بيان بأن أفريقيا تواجه حاليا مع تعطل الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية نقصا لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغذاء، خاصة القمح والذرة وفول الصويا المستوردة من كلا البلدين، مؤكدا أن أسعار القمح ارتفعت في أفريقيا بما يزيد عن 45% منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 300%، مشيرا إلى أن إنتاج الغذاء سينخفض في أفريقيا إلى 20% على الأقل في حال لم يتم تعويض هذا العجز، وقد تخسر القارة أكثر من 11 مليار دولار من قيمة إنتاج الغذاء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1.5 مليار دولار رصدها البنك الأفريقي للتنمية لمساعدة البلدان الأفريقية على تجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق.وأفاد البنك الأفريقي في بيان بأن أفريقيا تواجه حاليا مع تعطل الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية نقصا لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغذاء، خاصة القمح والذرة وفول الصويا المستوردة من كلا البلدين، مؤكدا أن أسعار القمح ارتفعت في أفريقيا بما يزيد عن 45% منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 300%، مشيرا إلى أن إنتاج الغذاء سينخفض في أفريقيا إلى 20% على الأقل في حال لم يتم تعويض هذا العجز، وقد تخسر القارة أكثر من 11 مليار دولار من قيمة إنتاج الغذاء.

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