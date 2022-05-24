شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية تتصدرها زيوت الطعام والخضار والسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الجمعية السعودية لحماية المستهلك، ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية أساسية، وذلك بعد أن أجرت مقارنة لأسعار 89 سلعة غذائية في أبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار أبريل 2022.

وأشارت في تقرير أمس، إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة أعلاها في منتجات زيوت الطعام والتي وصلت إلى 17% تلتها الخضراوات بنسبة 16.6% والسكر بنسبة 15.9%، فيما كان أدناها في الحبوب والمخبوزات والتي بلغت 2.8%، مشيرة إلى أن متوسط الارتفاع لكافة السلع الغذائية الأساسية في أبريل بلغ 10.8%.

وأكدت الجمعية أن للمستهلك الدور الأكبر في الحد من ارتفاعات الأسعار، عبر مقاطعة السلع التي يثبت أن ارتفاعها غير مبرر من أجل كبح جماح ارتفاعاتها، مشددة على أهمية تكاتف المستهلكين في هذا الإطار.

ودعت، المستهلك إلى ضرورة التوجه لخيارات أخرى في السلع التي يوجد لها بدائل مع الحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي الاحتياجات، مشيرة إلى أنها ماضية في نشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الالكتروني.

وأوضحت الجمعية أنها تهتم بما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة بحسب اختصاصها وأنها واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية، وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها. حيث إنه ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار. وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر.

نتائج المقارنة لـ89 سلعة غذائية في أبريل 2022:

ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل ( 89.8 %) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل ( 8.9 %) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع ( 89 سلعة) 10.8 % مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها (أبريل 2021 ).

نسب الزيادة في متوسط السعر حسب التصنيف العام للسلعة:

2.8 الخبز والحبوب

7.8 اللحوم والدواجن

5.9 السمك وطعام البحر

15.1 الحليب ومنتجاته والبيض

17.0 الزيوت والدهون

16.6 الخضار

9.3 الفواكه والمكسرات

15.9 السكر