شكرا لقرائتكم خبر المؤسسة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويهدف البرنامج لدعم بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتنفيذ الدورات التدريبية العملية عن التسويق الدولي واستراتيجية التصدير، من أجل تمكين المتدربين على فهم المنهجيات الرئيسة في بحوث التسويق لمعرفة المعايير الرئيسة لاختيار الأسواق الدولية، إلى جانب تحديد المكونات الرئيسة لبرامج التسويق، وتحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار الصادرات، إضافة إلى فهم تطور التجارة الدولية وتأثير الاتفاقات الدولية للبلدان على المنافسة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أطلقت برنامجا تدريبيا للتسويق الدولي واستراتيجية التصدير.ويهدف البرنامج لدعم بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتنفيذ الدورات التدريبية العملية عن التسويق الدولي واستراتيجية التصدير، من أجل تمكين المتدربين على فهم المنهجيات الرئيسة في بحوث التسويق لمعرفة المعايير الرئيسة لاختيار الأسواق الدولية، إلى جانب تحديد المكونات الرئيسة لبرامج التسويق، وتحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار الصادرات، إضافة إلى فهم تطور التجارة الدولية وتأثير الاتفاقات الدولية للبلدان على المنافسة.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.