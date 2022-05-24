تفاهم بين سابك وغرفة ينبع لتنمية المحتوى المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سابك اتفاقية تفاهم مع غرفة ينبع للعمل على مستهدفات المحتوى المحلي وتطوير الأعمال ونقل التقنية، في مقر الغرفة، بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك المهندس عبدالله العريفي، ورئيس مجلس إدارة «غرفة ينبع» أحمد الشغدلي، بحضور عدد من المسؤولين من الشركة والغرفة.

وتهدف الاتفاقية للتعاون بين الطرفين من أجل البحث عن أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي بما يخدم أهداف الاتفاقية؛ من خلال تطوير مبادرات المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مجال توليد الوظائف وتوطين الصناعة ونقل التقنية ومشاركة الخبرات ذات العلاقة.

ويؤكد توقيع الاتفاقية مواصلة سابك ممثلة في مبادرتها الوطنية (نساند)، التزامها دعم الكفاءات والقوى العاملة الوطنية وتنمية المحتوى المحلي بما يدعم واقع ومستقبل الصناعة في المملكة، من خلال خلق فرص العمل وتطوير الابتكار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي، إسهاما في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).

وتجسد هذه الاتفاقية دعم سابك عبر مبادراتها المتعددة واستثماراتها في خدمة المجتمع عبر تدريب وتمكين شباب وشابات الوطن، وتطوير مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية ورواد الأعمال، كما تمثل هذه المبادرة جزءا من مبادرتها الوطنية (نساند) لدعم شركات التصنيع المحلي المتوسطة والصغيرة التي تعمل على الإسهام في تنمية المحتوى المحلي.