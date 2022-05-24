اتفاقيتان لتعزيز التعاون بين المملكة ومنتدى دافوس

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وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تعزيز الشراكة بين المملكة والمنتدى، بما يدعم مسار التحول الاقتصادي بالمملكة، ويعظم من إسهام المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقيتين تهدف الأولى إلى تعزيز فرص الشراكة القائمة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية وتحديد الفرص التي تعمق العلاقة لدعم تحول المملكة، والدفع بالأجندة العالمية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمنتدى.
وتأتي الاتفاقية في سياق سعي المملكة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحويل اقتصادها على النحو المرسوم في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إعادة التوازن الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، كما أن الاتفاقية المبرمة تخدم هدف المنتدى لتحسين الاقتصاد العالمي، عبر إشراك قادة الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع، في تشكيل خطط عالمية وإقليمية للتنمية الاقتصادية.
كما وقع وزير الاقتصاد والتخطيط الاتفاقية الثانية نيابة عن وزير الصحة فهد الجلاجل، مع رئيس المنتدى الاقتصادي، بهدف تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمختصين في هذا المجال.
وستسفر هذه الاتفاقية عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للقيمة في مجال الرعاية الصحية التابع للمنتدى، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال، والاستفادة من خبرات المنتدى ومرئياته في صياغة استراتيجية تحسين الرعاية الصحية الحكيمة على المستوى العالمي.
اتفاقيتان:
- تعزيز فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية وتحديد الفرص التي تدعم تحول المملكة
- تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمختصين في هذا المجال
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