الخطيب يدشن «علو السياحة» لتأهيل المواهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب برنامج «علو السياحة» الذي يهدف إلى تأهيل المواهب المحلية الشابة للالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، من خلال إتاحة فرص تدريبية عالية المستوى للخريجين المتفوقين من بنات وأبناء المملكة.

ونوه بأهمية برنامج «علو السياحة» الذي يمثل إحدى مبادرات صندوق التنمية السياحي، مشيرا إلى أن توفير كفاءات محلية قادرة على المنافسة عالميا في مجال التطوير والابتكار السياحي هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية السياحة الوطنية.

وأوضح وزير السياحة للمتأهلين من الخريجين الجدد أن مستقبل العمل في قطاع السياحة واعد، ويحمل المزيد من الفرص المتجددة، وأن التنمية المستدامة لأي قطاع تعتمد في جوهرها على توفر كفاءات شابة مبدعة، مشيرا إلى أن فرص التنمية المهنية المتاحة من خلال هذا البرنامج تعد من بين الأفضل عالميا.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري أن البرنامج يسعى إلى تدريب الخريجين الجدد في تخصصات إدارة الأعمال والهندسة والسياحة، من خلال برامج نظرية وعملية تقدم على مدى 12 شهرا، مشيرا إلى أنها سوف تتيح للقيادات الشابة فرص التواصل والتفاعل مع خبراء عالميين مرموقين في المجال السياحي.

وأوضح الفاخري أن التدريب سيتم في بيوت الخبرة المتميزة عالميا في مجال السياحة والأعمال مثل: معهد غليون للتعليم العالي في لندن، المتخصص في مجال الضيافة الفندقية، ومعهد لي روش السويسري، الذي يعد أحد أرقى الجامعات العالمية بحسب التصنيفات المعتمدة.

وسيمكن التدريب الخريجين من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وبناء شبكة علاقات مهنية واسعة من خلال العمل والتفاعل المباشر مع مرشدين وموجهين شخصيين لكل متدرب؛ بما يكفل إعدادهم للانطلاق والتميز في مسيرتهم المهنية.

يذكر أن الصندوق يعمل من خلال هذا البرنامج على استقطاب المواهب الواعدة من الخريجين الجامعيين المتفوقين؛ لإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في هذا القطاع المزدهر.

ويعد برنامج «علو السياحة» ضمن خطط صندوق التنمية السياحي الرامية إلى تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تنفيذ استراتيجية تنمية السياحة الوطنية، والإسهام في إعداد كوادر متميزة من خلال توفير أفضل برامج التطوير المهني للمتميزين.