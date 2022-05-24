إطلاق خدمة مؤشر الحركة المالية لطلبات التنفيذ عبر ناجز

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وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتضمن خيارا آخر يستهدف متابعة «سجل الحركة المالية» عبر خيار أسفل الشاشة يحتوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية، مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما أودع لحساب طالب التنفيذ والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت وزارة العدل عموم المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل الكتروني عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية Najiz.sa، بحيث تستعرض لهم الحركة المالية عبر مؤشرات تبين مبالغ المطالبات والمبالغ المتبقية، بالإضافة إلى المبالغ الجاري تحويلها في حال تم السداد من قبل المنفذ ضده.وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتضمن خيارا آخر يستهدف متابعة «سجل الحركة المالية» عبر خيار أسفل الشاشة يحتوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية، مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما أودع لحساب طالب التنفيذ والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته.

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