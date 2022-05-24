«مسك» تدشن مجلس الشباب في المؤتمر الاقتصادي العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، «مجلس الشباب» الذي يقدم جلسات حوارية في موضوعات الشباب.

وتتضمن فعاليات «مجلس الشباب» جلسات متعددة يشارك فيها الشباب السعودي على مدى أيام عمل المؤتمر، الذي بدأ 22 مايو ويستمر حتى 26 منه.

وضمن برنامج اليوم الأول للمجلس في المنتدى الاقتصادي العالمي، استضاف عددا من القادة السعوديين، وكانت البداية بالتعريف بمؤشر الشباب العالمي 2021 الذي أطلقته مؤسسة مسك لتحديد أهم الفرص المستقبلية للشباب في 30 دولة حول العالم.

ويناقش «مجلس الشباب» القلق المناخي وكيفية تحويله إلى قوة للتغيير، ومدى اقتناع الشباب في أن يكونوا عنصرا فاعلا في تبني أسلوب حياة من شأنه عكس اتجاهات تغير المناخ والطاقة، إضافة إلى تداول نقاط أهمية بناء تصور متفائل حول تغير المناخ والمبادرات التي تم اتخاذها لإشراك مجموعات على نطاق أوسع في العمل المناخي الإيجابي.

ويأتي في سلسلة جلسات «مجلس الشباب» عنوان «تحديات الحصول على عمل» للبحث في فرص دعم المواهب الشابة في الحصول على أول وظيفة مناسبة، حيث يظل الشباب غير الحاصلين على فرص عمل خلال خمس سنوات من دخولهم سوق العمل في حال غير مثالي أمام مستقبلهم المهني، وهو الأمر الذي زادت تحدياته خلال جائحة كوفيد 19.

وتشارك مؤسسة محمد بن سلمان للمرة الرابعة على التوالي في المؤتمر الاقتصادي العالمي.

أبرز مناقشات «مجلس الشباب»: