شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية منفردة خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.53% رابحًا 64.95 نقطة ليغلق عند مستوى 12300.86 نقطة، وتصدر القطاعات المتراجعة مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.641% خاسرًا 255.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9426.75 نقطة، أعقبه مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 2.08% خاسرًا 160.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7536.60 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.53% رابحًا 64.95 نقطة ليغلق عند مستوى 12300.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.5% خاسرًا 112.35 نقطة ليغلق عند مستوى 22251.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 4.57%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.14%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.25%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.86%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.66%، 0.64%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.61%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 117 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.87%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 9.50%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 8.50%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 6.95%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 5.59%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 683.5 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1890.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 160.3 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 20.93% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنسبة 5.62%، 2.95%، 0.67%، 0.41%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 13.78% مدفوعًا بصعود شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، وصعد سهمي المصرف الخليجي التجاري، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.67%، 1.09%، على التوالي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.08% خاسرًا 160.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7536.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% خاسرًا 189.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8341.11 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.58% خاسرًا 94.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5889.75 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.07% خاسرًا 129.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6144.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.9 مليون سهم بقيمة 93.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 19.3 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.47%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.16%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.4%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.28%.





بورصة دبيوانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.46% خاسرًا 48.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3258.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 169 مليون سهم محققة ما قيمته 422.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 7580 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.83%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.76%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.86%، 0.73%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.33%.

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.45%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.82%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.53%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.4 مليون ورقة بقيمة 118.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.641% خاسرًا 255.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9426.75 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.807 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 252 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 7.97%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.25%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.14%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 3.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.66%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 2.34%، فيما ارتفع قطاع التقديري الاستهلاكي بنسبة 0.81%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.37%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 2.7%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.63%، وتراجع 37 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.62%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 8.8%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 330.9 مليون درهم.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% خاسرًا 50.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12874.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.5 مليون سهم بقيمة 519.1 مليون ريال عبر تنفيذ 18 ألف صفقة، وتراجع 26 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.4%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.23%، 0.08%، على التوالي.