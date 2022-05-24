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إغلاق طرح مايو من صكوك المملكة المحلية بـ 14.953 مليار ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 14.953 مليار ريال سعودي (أربعة عشر مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليار ريال سعودي (عشر مليارات وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.184 مليار ريال سعودي (ملياران ومائة وأربعة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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