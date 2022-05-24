شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تهوي 16.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية والأسعار ضغطا على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، ستنخفض إلى معدل قدره 750 ألف وحدة.