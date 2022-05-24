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مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك المالكة لتطبيق سناب شات إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 31717.61 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 30.81 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 11326.44 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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