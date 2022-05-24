شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك المالكة لتطبيق سناب شات إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 31717.61 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 30.81 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 11326.44 نقطة.