بعد أيام من رفع الفائدة.. ارتفاع أسعار الدولار في البنوك.. والتجاري الدولي يقدم أعلى سعر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار، الثلاثاء، مقابل الجنيه في مختلف البنوك، بمقدار 6 قروش، وذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%.
وسجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للشراء والبيع، بواقع 18.49 جنيها، و18.55 جنيها، على التريب.
وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:
البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع،.
بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.39 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، قررت رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.