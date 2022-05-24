بعد أيام من رفع الفائدة.. ارتفاع أسعار الدولار في البنوك.. والتجاري الدولي يقدم أعلى سعر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار، الثلاثاء، مقابل الجنيه في مختلف البنوك، بمقدار 6 قروش، وذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%.

وسجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للشراء والبيع، بواقع 18.49 جنيها، و18.55 جنيها، على التريب.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع،.

بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.39 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، قررت رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.