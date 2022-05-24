شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مصر تستعد لإصدار سندات استدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الإقتصادية، إن مصر مستمرة في تنويع أدوات التمويل تمهيدا لإصدار سندات استدامة.

وأضاف شيرين الشرقاوي خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية أن هناك تزايدا في الإهتمام بأهداف التنمية المستدامة.

وكشفت عن حصول مصر على قرض أخضر وإسلامي بقيمة 3 مليارات دولار كإعادة تمويل لقرض آخر، لافتا إلى أن ذلك يوفر حيزا ماليا لتخفيف التكلفة.

وأكدت أن التمويل يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي يحتاجها العالم لمواجه تغيرات المناخ وتلبية طموحات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ويذكر أن الموتمر تم عقده بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور محمد معيط، وزير المالية، محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.