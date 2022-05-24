شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد "قلهانة" ويتفقد الألياف الضوئية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مكتب بريد "قلهانة" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين، وذلك ضمن خطة تطوير مكاتب البريد بقرى حياة كريمة.حيث كان في استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

هذا ويقع مكتب بريد قلهانة على مساحة 120 متر مربع، وبه 6 شبابيك ويخدم ما يقرب من 70 ألف مواطن.

وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ونشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية؛ حيث تتضمن المرحلة الاولى من المبادرة العمل بالتوازي على أربعة محاور رئيسية وهى: ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 508 مليار جنيه، والعمل على تطوير نحو 839 منفذ بريدى وتطوير عدد 11 مركز توزيع وتزويد المكاتب البريدية بماكينات الصراف الآلى، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضلا عن العمل على محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت و المحافظ مكتب بريد " طامية الرئيسي"، ومكتب بريد "الجون" وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

ويقع مكتب بريد طامية الرئيسي على مساحة 400 متر مربع وبه 10 شبابيك، ويخدم ما يقرب من 130 ألف مواطن، ومزود بماكينة صراف آلي "ATM"، فيما يقع مكتب بريد الجون على مساحة 150 مترا مربعا وبه 13 شباكا لتقديم الخدمات للمواطنين. ويخدم ما يقرب من 65 ألف مواطن، ومزود بماكيناتان للصراف الآلى "ATM".

يذكر ان منطقة بريد الفيوم بها 110 مكتب بريد منتشرين فى جميع انحاء المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وصرح الدكتور شريف فاروق أن معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من معدلات التنفيذ المقررة حيث إنه تم الانتهاء من تطوير 3345 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز تصل إلى 80%، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يحصل كُلّ مواطن على كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية بشكل لائق وَمُيَسَّر.

وخلال جولته بالمحافظة؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت و محافظ الفيوم أعمال التطوير بشبكة المصرية للاتصالات بقرية"قلهانة" بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة بالمحافظة.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الشكر لجميع العاملين المشاركين في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات وأثنى على مجهوداتهم؛ مشددا في نفس الوقت على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المدة الزمنية المحددة لكل مشروع، ووفقا لأحدث المعايير المتبعة عالمياً.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى رؤية الحكومة بأهمية البنية التحتية المعلوماتية كأحد المقومات الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث تمثل شريان الحياة لكل العمليات الداعمة لخلق مجتمع رقمي وتقديم خدمات بطرق بسيطة وسريعة وبجودة عالية.

وأفاد المهندس عادل حامد بأنه تم تخطيط شبكة المصرية للاتصالات بقرية قلهان بسعة إجمالية بلغت 1520 خط وعدد 7 كبائن؛ بإجمالي عدد بوكسات يصل إلى 370 بوكس، ويخدم المركز 217 عميل بالإضافة إلى 8 تجارى و10حكومة.

وخلال جولته؛ حضر الدكتور عمرو طلعت فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى والمالى للمواطنين بقرية "قلهانة"؛ وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية والعمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي للمواطنين بقرى حياة كريمة.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مركز تدريب ساوند بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم والذي يتم من خلاله تنفيذ عدد من برامج بناء القدرات ورفع كفاءة المهارت الرقمية للمواطنين من فئات الطلاب والنشء والخريجين والباحثين عن العمل بالمحافظة لمحو الأمية الرقمية وتنمية مهارات الحاسب الآلى والاستخدام والتواجد الآمن على مواقع التواصل الاجتماعى الإنترنت.

وفى سياق متصل؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت سير العملية التدريبية بعدد من مراكز التدريب بالمحافظة التى يتم من خلالها تنفيذ برامج بناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية للمواطنين وذلك فى إطار تنفيذ نموذج تشغيل تجريبى لمحور المهارات الرقمية "المستوى المبتدئ" لأهالي القرى المُستهدفة "بالحادقة" و"باغوص"، والمُدرجين ضمن فئة الطلاب والنشء والخريجين والباحثين عن العمل بالمحافظة على البرنامج التدريبى لمحو الأمية الرقمية "IC3 Spark".

ومن جانبها؛ أشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى إلى أن خطة التطوير المؤسسي بمحافظة الفيوم تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للمواطنين بالمحافظة، موضحة أن التطوير المؤسسي بالوزارة أطلق عدد من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين من وحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.