شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تستثمر 300 مليون دولار فى منجم الليثيوم فى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة "تشجيانج هوايو كوبالت" الصينية لاستثمار 300 مليون دولار في التطوير السريع لمنجم ومعالجة الليثيوم في مشروع أركاديا الذي تم الاستحواذ عليه حديثًا في زيمبابوى.

ووفقًا لبيان نقلته قناة "آسيا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أعلنت الشركة أنها تعتزم تطوير المشروع بسرعة خلال العام المقبل واستثمار حوالي 300 مليون دولار لتطوير المنجم وإنشاء مصنع معالجة بقدرة معالجة حوالي 4.5 مليون طن من الخام وإنتاج 400 ألف طن من مركزات الليثيوم سنويًا.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يسلم مشروع أركاديا الدفعة الأولى من معدني إسبودومين وبيتاليت الحاملين لليثيوم في عام 2023.

يشار إلى أن شركة "هوايو"، وهي واحدة من أكبر منتجي الكوبالت في العالم، أجرت مؤخرًا عملية شراء بقيمة 422 مليون دولار لمنجم الليثيوم الصخري خارج هراري مباشرة من شركة بروسبكت ريسورسز المدرجة في أستراليا.

وارتفعت أسعار الليثيوم العام حيث كافحت شركات صناعة السيارات من أجل الحصول على المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.