شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش: غياب الوعى بالصكوك أحد التحديات التى تواجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن من أهم الخطوات لإصدار الصكوك تتمثل في وجود إرادة سياسية لفعل ذلك.

وأضاف بشار الناطور خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، يجب وجود إطار تشريعي وإطار تنظيمي بجانب سياسات ثابتة مرتبطة بالضرائب.

وأشار إلى أنه في عملية إصدار الصكوك لدينا جانبين هما المصدرين والمستثمرين بها، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تتطلع لإصدار الصكوك، فنجد اندونسيا أعلنت عن ذلك وتركيا وباكستان تطرح صكوك.

وأوضح أنه يتحدث عن الصكوك السيادية بعد وجود التشريع والإدارة العامة، لافتا إلي أن غياب الوعي بالصكوك أحد التحديات .

كما أوضح أن هناك صكوك قائمة على الأصول وهي تنظر إلى التوزيع الدوري وسعر الفائدة.

وقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنمو أحجام إصدارات الصكوك خلال عام 2022، وأن تبقى مصدر تمويل رئيسيا في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية.