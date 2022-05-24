شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الفرص الاستثمارية للزراعة المائية في «بحرة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج

- تعزيز عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ورشة عمل بعنوان:

"الورشة التعريفية بالفرصة الاستثمارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان"الزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية بمحافظة بحرة"، وذلك في مقر غرفة مكة التجارية.

وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمهتمين بالاستثمار في الزراعة المائية، وذلك بحضور محافظ بحرة بالنيابة الأستاذ ماجد بن مانع العنزي، والمهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، والأستاذ شاكر الشريف عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة، وأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية والمستثمرون في المجال الزراعي.

وقد بدأت الورشة بكلمة ترحيبية رحب فيها بالحضور شاكر الشريف عضو مجلس ادارة غرفة مكة، ومن ثم ألقى مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبد الله القرني كلمة أوضح فيها اهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال الاستثمار للأراضي المملوكة للوزارة للانتفاع بها وطرحها للاستثمار .

بعد ذلك شاركت ممثلة الإدارة العامة للاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة أروى المفيز بشرح مفصل عن الفرصة الاستثمارية وطرق التقديم عليها.

بعد ذلك شارك ممثل وكالة الوزارة للزراعة الدكتور محمد المطيري للحديث بشكل مفصل عن الزراعة المائية وأهميتها.

وقد تطرقت الورشة حول مميزات وأنواع الزراعة المائية والتي تتميز بصغر المساحة المطلوبة لإقامتها ويمكن أن تنمو النباتات عموديا علاوة على توفير كمية أكبر من المياه، بالإضافة إلى أن النباتات تنمو بشكل أسرع عن الزراعة في التربة ولها فرصة أقل للآفات والأمراض، فضلا عن عدم وجود الروائح الناتجة عن الأسمدة كما هي ليست بحاجة لحرث التربة، و تستهلك مياها أقل ودورها في توفير المساحات المزروعة وسرعة وزيادة الانتاج في وحدة المساحة، مستعرضة شرح عملي مفصل عن تقنيات الزراعات المائية وأنظمة الزراعة بدون تربة والأوساط البديلة للتربة وأهم المحاليل والأنواع المغذية للزرع.

وسعت الورشة لأن تطرح بلغة مبسطة أن تعرّف بالزراعة المائية بأنها الطريقة التي تستخدم لزراعة النباتات بدون تربة، باستخدام العناصر الغذائية الذائبة في الماء حيث أن النباتات يمكن زراعتها بشكل مباشر في الماء أو في وسط خامل مثل الرمل والبيرلايت أو الحصى.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي رغبة الوزارة في تعظيم الفائدة من أصولها المتنوعة عن طريق طرحها للاستثمار، ورغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة تحقق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتستهدف توجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج، كما تسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.