شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تُطلق خطتها الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام 2022-2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد -

دشّنت غرفة الأحساء بحضور الأستاذ عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس انطلاقة خطتها الاستراتيجية والتشغيلية للأعوام 2022-2024، متضمنة الأسس الاستراتيجية ومعايير الوزن النسبي الأبعاد والأهداف والمؤشرات الاستراتيجية والمبادرات الاستراتيجية.

وتشتمل الخطة المُركّزة والمُوجّهة الجديدة للغرفة على رؤية ورسالة و6 قيم جوهرية و4 أبعاد استراتيجية و12 مؤشر استراتيجي و10 أهداف استراتيجية و23 مبادرة استراتيجية و63 مشروعًا استراتيجيًا و80 مؤشر قياس أداء، مؤكدة على الميز النسبية للأحساء ممثلة بالموقع الاستراتيجي والمساحة الجغرافية، كفاءة البنية التحتية، الكثافة السكانية وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، الزراعة، الصناعة والارث الحضاري والتاريخي.

وأوضح الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة الغرفة أن اطلاق الخطة الاستراتيجية للغرفة (2022 – 2024) يتوافق مع رسالتها الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة لتعزيز الاستثمار وتطوير ودعم قطاع الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية ويستجيب للمحددات الاسترشادية التي وضعها اتحاد الغرف السعودية للخطط الاستراتيجية بما يعزّز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.