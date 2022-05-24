شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.113 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 12758 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة.