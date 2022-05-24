شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات: توصيل إنترنت فائق السرعة لقرى مبادرة حياة كريمة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعمل على توصيل كابلات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية وتطوير كبائن التجمع وذلك بغرض توفير الإنترنت فائق السرعة حتى المنزل للقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم لتوفير أفضل مستويات الخدمة للمستفيدين من المبادرة، ومن المقرر الانتهاء نهاية العام الجاري، بجانب ذلك هناك 5 مشروعات أخرى لتوصيل الألياف الضوئية في محافظة الفيوم، علاوة على 260 نقطة من نقاط التحول الرقمي تم الانتهاء بنسبة تتخطى 90% بالمحافظة.

وأضاف "حامد"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت لمحافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشركة المصرية للاتصالات أنفقت استثمارات ضخمة لتنفيذ المهام المكلف بها في إطار مبادرة حياة كريمة وتطوير البنية التحتية بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل كذلك على توفير تغطية خدمات المحمول، وتعمل على إنشاء 500 برج ضمن قرى مبادرة حياة كريمة لتوسيع من مجال التغطية لشبكة الشركة وللشركات الأخرى.