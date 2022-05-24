شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يدعو المواطنين للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم على تطبيق My NTRA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه اكتشف خطوط محمول مسجلة باسمه لدى شركات المحمول لا يعلم عنها شيئًا، وذلك خلال استخدامه لخاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم من خلال التطبيق التفاعلي My NTRA، داعيًا مستخدمي المحمول إلى التحقق من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال استخدام خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم من خلال التطبيق التفاعلي My NTRA دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي.

أضاف "طلعت، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن الخدمة متاحة بسهولة على التطبيق، ويمكن للمستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري باستخدام الرقم القومي، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

أشار وزير الاتصالات، إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف مواصلة مضاعفة أبراج المحمول في مصر خلال العام الجاري، بعد نجاحها في زيادة عدد الأبراج بنسبة 73% خلال العام الماضي، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتوفير التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة أطياف ترددية بقيمة 2 مليار دولار لشركات المحمول لتحقيق نفس الهدف.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، حظر بيع الخطوط خارج المنافذ الرسمية للشركات مشغلة الخدمة منذ 2015، للقضاء علي ظاهرة الخطوط التي لا تحمل بيانات دقيقة، ومنع بعض التجار المخالفين من تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.