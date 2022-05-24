سعر الدولار يسجل 18.41 جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42 جنيه للشراء، 18.49جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.34 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-5-2022، فى البنك الأهلي المصرى 18.41 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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