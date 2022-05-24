شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تفرض قيوداً على تصدير السكر لحماية إمداداتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الهند فرض قيود على تصدير السكر، وسط أرتفاع الأسعار، وذلك كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة الحمائية الجديدة بعد حظر مبيعات القمح الهندي بأكثر قليلا من أسبوع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة تعتزم إعلانت حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام السوقي الذي ينتهي في أيلول/سبتمبر، وفقا لمصدر مطلع.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن العلومات غير معلنة، بأن الإجراء يهدف إلى ضمان وجود مخزون مناسب قبل بدء موسم السكر الجديد في تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المحتمل الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، وفقا للمصدر.

يشار إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مصدري السكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ودبي من أكبر مستوردي السكر الهندي.

ولم يرد متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة على طلب للتعليق، على الفور.