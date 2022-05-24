شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» توقع اتفاقية مع «غرفة ينبع» لتنمية المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت «سابك» اتفاقية تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع للعمل على مستهدفات المحتوى المحلي وتطوير الأعمال ونقل التقنية، أمس الاثنين، في مقر غرفة ينبع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في «سابك» عبد الله العريفي، ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، بحضور عدد من المسؤولين من الشركة والغرفة.

وتهدف الاتفاقية للتعاون بين الطرفين من أجل البحث عن أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي بما يخدم أهداف الاتفاقية؛ من خلال تطوير مبادرات المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مجال توليد الوظائف وتوطين الصناعة ونقل التقنية ومشاركة الخبرات ذات العلاقة.

ويعكس توقيع الاتفاقية مع «غرفة ينبع» مواصلة «سابك»، ممثلة في مبادرتها الوطنية (نساند)، التزامها بدعم الكفاءات والقوى العاملة الوطنية وتنمية المحتوى المحلي بما يدعم واقع ومستقبل الصناعة في المملكة، من خلال خلق فرص العمل وتطوير الابتكار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي، إسهاماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وتجسد هذه الاتفاقية دعم «سابك» عبر مبادراتها المتعددة واستثماراتها في خدمة المجتمع عبر تدريب وتمكين شباب وشابات الوطن، وتطوير مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية ورواد الأعمال، كما تمثل هذه المبادرة جزءاً من مبادرتها الوطنية (نساند) لدعم شركات التصنيع المحلي المتوسطة والصغيرة التي تعمل على الإسهام في تنمية المحتوى المحلي.