شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: العزل الحراري يوفر 40 % من استهلاك الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق المملكة خلال هذه الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة لمعظم المناطق والتي تشير إلى دخول فصل الصيف مما يجعل المستهلكين عموماً بالاهتمام في تشغيل المكيفات والاعتماد عليها بصورة دورية.

من جانبه ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية تفعيل تقنية العزل الحراري في المنازل الحديثة والمنشآت التجارية والصناعية، مبينًا أن هناك فوائد عدة من وراء استخدام هذه التقنية، على رأسها الترشيد الكبير أثناء استخدام الطاقة داخل أي مبانٍ يشملها العزل.

وتشير الإحصائيات أن العزل الحراري يوفر إلى ٤٠٪ من استهلاك الطاقة، لأنه يوفر درجة حرارة مقبولة داخل المبنى في الصيف والشتاء مما يقلل من استهلاك الطاقة في الحصول على درجة الحرارة المناسبة.

وأشار كفاءة أن العزل الحراري يشمل ثلاثة أنظمة النظام الأول، وهـو نظام الجدار الواحد المبني من الطوب الأسـمنتي المعزول بشـريحة واحدة من مادة البولي ستايرين الممدد، أما النظام الثاني هــو النظام التقليدي، ويعد الحل الأكثر انتشارًا، وفي هـذا النظام يتـم بنـاء جداريـن متوازيين، وتُركب أنواع العزل الحراري بين فـراغ الجداريـن، والنظام الثالث هــو نظــام العــزل مــن الخــارج؛ إذ يتم تثبيت العوازل الحرارية على الجدران الخارجيــة للمبنى، ويتـم تغليفه تمامًا، ثم يتم تركيب التشطيبات الخارجية من الخارج".

وفيه جولة ميدانية على عدد من المباني بالرياض أتضح أن معظم المباني الحديثة معزولة بأحد أنظمة العزل المعترف فيها، حيث أكد المقاول سلطان بن ناصر أن جميع الفلل التي يشرف عليها معزولة تماماً بالأنظمة المعمول بها، مؤكدا في الوقت ذاته على الفوائد التي يجنيها صاحب السكن من خلال عدم دخول الحرارة للمبنى إضافة والأهم تقليل استهلاك الطاقة في المكيفات.

من جهته أعرب بدر المطرفي أحد المواطنين المتملكين حديثا للمسكن، قال: من الشروط التي فرضتها على المطور العقاري أن يكون المبنى معزول لأننا نشاهد الحملات التوعوية وأهمية العزل بالمباني وهذا أمر مهم، في السابق كان العزل بطرق تقليدية أما الآن أصبح العزل بطرق حديثة لها انعكاسات ايجابية على صاحب المنزل.