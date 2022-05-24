شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية حماية المستهلك، أنه ضمن جهودها المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، تم رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022. واوضحت الجمعية ان هناك ارتفاع في أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

وبين ان سلعة واحدة حافظت على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 )، وانخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 )، وبلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك عن متابعتها باهتمام لكل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة. وأكدت الجمعية أنه وبحسب اختصاصها بأنها واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها. حيث أنه ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار. وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر.