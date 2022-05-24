شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نتوقع استثمارات بقطاع النفط والغاز بقيمة 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، استثمارات بقطاع النفط والغاز في العام المالى القادم بنحو 10 مليارات دولار.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، تحت عنوان «التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم، بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

وصرح الملا بأهمية مشاركة مصر فى هذا التجمع العالمى من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية بوجة عام وقطاع الطاقة بوجه خاص، خاصة فى ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى وكان لها تأثير مباشر على التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق البترول العالمية، لافتاً إلى مكانة مصر المتميزة اقليمياً وعالمياً بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في صناعة البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الموتمر فرصة للحوار وتبادل الأراء وإجراء المقابلات مع مسئولى الطاقة العالميين ونافذه لعرض أنشطة صناعة البترول المصرية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقى، ولاسيما أن مصر ستضيف مؤتمر قمة المناخ cop 27 فى نوفمبر القادم.