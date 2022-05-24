شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال المصرية للاتصالات في المصارعة يواصلون حصد الألقاب الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أبطال المصرية للاتصالات في المصارعة حصد الألقاب ورفع علم مصر في المحافل الرياضية الدولية، حيث نجح بطل المصرية للاتصالات خالد السعيد العناني في اقتناص المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 97 ك في منافسات بطولة إفريقيا للشباب المقامة في المغرب، وبهذا يكون العناني قد تأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في بلغاريا خلال شهر أغسطس المقبل. كذلك فقد توج بطل المصرية للاتصالات محمد على جبر بالميدالية الفضية في نفس البطولة لمنافسات الكبار.

وكانت هناك إشادة واسعة بالإنجاز الذي حققه العناني بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته في بطولتي الجمهورية وأفريقيا بعدم التكافؤ دون خسارة نقطة واحدة، وكذلك كانت هناك إشادة بكفاءة اللاعب محمد حبر وإمكاناته التي أهلته لخوض المبارة النهائية دون خسارة نقطة واحدة، وأنه كان قريبا من الفوز بالذهبية لولا تعرضه للإصابة بقطع جرحي في الحاجب أثر على تركيزه، وتعكس هذه الإشادة كفاءة البرنامج التدريبي الذي نم إعداده من قبل قطاع المصارعة بنادي المصرية للاتصالات.

وسيبدأ جبر الاستعداد بقوه للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها بدولة الجزائر شهر يوليو المقبل حيث يأمل جبر في التأهل إلى الأولمبياد القادمة بباريس وتحقيق ميدالية أولمبية لمصر.

وقد أثنى مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات برئاسة المهندس عادل حامد علي أداء اللاعبين وعلى كفاءة البرنامج التدريبي الذى وفر لهم الإمكانيات اللازمة للصعود علي منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية وصولا إلي الأولمبياد.