شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. 10 بنود لازم تعرفها في وثائق التأمين قبل التوقيع عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على الراغبين في التعاقد مع شركات التأمين، أن يتعرف على كل ما يتعلق بالتغطيات التأمينية المطلوبة أو المقترحة من جانبها، وأن تزودهم شركات التأمين بالأحكام والشروط الأساسية للمنتج والخدمة التأمينية التي سيتم شراؤها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- اسم الشركة، المزايا والتغطيات التأمينية والاستثناءات والاستقطاعات، مدة التغطية التأمينية.

2- نسب التحمل لكل بند من بنود التغطية التأمينية إن وجدت.

3- الأسعار والرسوم والدمغات والضرائب والأتعاب وأية مصاريف أخرى، طريقة سداد الأقساط ودورية سدادها.

4- إجراءات تسوية المطالبات والتعامل مع الشكاوى، التزامات وواجبات كل طرف بموجب الوثائق، أي بند يحق للشركات تعديله بعد سريان العقد.

5- أي شروط تتضمنها الوثائق من شأنها أن تؤدي إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الاسمية المستحقة للوثائق أو قد يترتب عليها ضرر يمس بمصلحة

العملاء، وعناوين الشركات ووسائل الاتصال بها.

6- تقديم معلومات وافية لعملائها عن وثائق التأمين التي تتضمن المشاركة في الأرباح (سواء كانت تأمينات حياة أو تأمينات تكافلية) أو مرتبطة بوحدات استثمارية من حيث كيفية المشاركة في الأرباح، ومبالغ التغطيات التأمينية، والعوائد المالية، والمخاطر المحتملة وأية معلومات تخص تلك الوثائق، وبما يحقق الفهم الكامل للعملاء عن المنتجات التأمينية المقدمة.

7- يحق لكافة العملاء الحصول على المنتجات التأمينية المطلوبة، ويجب أن يكون لدى شركات التأمين أسباب مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم قبول تجديد التأمين، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سببًا مقنعًا لذلك، بالإضافة إلى تقديم كافة مستندات وثائق التأمين للعملاء فورًا وبعد إبرام تلك الوثائق.