الحجر الزراعى: تكويد البصل المصرى المصدر إلى السعودية أمان للمزارع والمستورد

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن التكويد هدفه الربط بين جودة الإنتاج وأسواق التصدير، مضيفا أن تكويد البصل المصرى المصدر إلى السعودية أمان للمزارع والمستورد.

وأضاف الدكتور علاء العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن القرار اعتباراً من الأول من يونيو الزراعة ليتم تكويد المزارع للتصدير لجميع دول العالم على أن تُلغى جميع الاستثناءات المعمول بها خلال الموسم الزراعى الحالي.

وتابع أنه حال حصاد المحصول من الأرض قبل بدء عملية التكويد، لا مانع من السماح بتكويد الكميات المخزنة فى مخازن أو أجران خلال الموسم التصديرى الحالى بضوابط خاصة

وكان الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أنه بداية من يونيو المقبل، لن يسمح بتصدير محصول البصل للملكة العربية السعودية إلا من خلال مزارع أو مخازن أو أجران أو مفارش مكودة ومعتمدة لدى الحجر الزراعى المصري.