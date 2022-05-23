شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن الربط مع «يورو كلير» كأحد الممكنات لتطوير أسواق الدين المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي وزير المالية السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد الجدعان خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس خلال الفترة 21 – 25 شوال ١٤٤٣ هـ الموافق 22 – 26 مايو ٢٠٢٢م عن اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

وأوضح معاليه أن هذا الربط يترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ويستهدف الربط تمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق.