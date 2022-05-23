شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه. البورصة تربح 1.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، كونتكت المالية القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 290.6 مليون ورقة مالية بقيمة 586.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.58%، والعرب على 13.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، 983.8 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.7 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 10514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

ايجيترانسأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية عدد 2.4 مليون سهم بسعر 2.1821 جنيه بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 2.3408% إلى 0.8768%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما كابيتال. ايجيترانسأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية عدد 2.4 مليون سهم بسعر 2.1821 جنيه بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 2.3408% إلى 0.8768%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما كابيتال.

فيما أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء نهلة يحيي عبد الخالق تحيمر عدد 13.7 ألف سهم بسعر 9.447 جنيه بقيمة إجمالية 129.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 1.126% إلى 1.4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 900 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، البنك التجاري الدولي (مصر)، 6.7 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11350 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 60 ألف سهم، 27 ألف سهم، 623.3 ألف سهم على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم، 49 ألف سهم، على التوالي.



نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب"، إيرادات بلغت 618.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 بنسبة انخفاض 39.63%، وبلغ صافي الربح 39.4 مليون جنيه مقارنة مع 209.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 81.21%. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب"، إيرادات بلغت 618.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 بنسبة انخفاض 39.63%، وبلغ صافي الربح 39.4 مليون جنيه مقارنة مع 209.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 81.21%.

كما حققت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، صافي ربح قبل الضرائب بلغت 100.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل 15 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 85.4 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 95.3 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 14.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 12.04 ميار جنيه خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي 2021/2022، وحققت صافي الربح بعد الضريبة قفزة قوية بنسبة 185% إلى 6.96 مليار جنيه مصحوبًا وصول هامش صافي الربح إلى 58% بفضل استمرارية تشغيل المصانع ومدفوعًا بتحسن الأسعار العالمية والمحلية.





الجيزة العامة للمقاولات قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إنه تم اسناد تنفيذ أعمال المرافق (مياه، ري، صرف، فرمة) لباقي المجاورات بالمرحلة الأولى بعدد 12 مجاورة بمدينة أخميم الجديد بقيمة إجمالية 99.6 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





كيماأعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نتائج مزاد بيع عدد 49 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان (2) بلغت 15.5 مليون جنيه.





العربي القابضةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (893) لسنة 2022، والمتضمن بمادته الأولى وقف شركة العربي القابضة للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 28/02/2022".