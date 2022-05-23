شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة: طفرة فى أعداد الزائرين خلال الأشهر القليلة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في أولى جلساته المنعقدة بعد افتتاح قاعة النسيج المصري، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس مقدماً لهم التهنئة بافتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف يوم 18 أبريل الماضي تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي، كما توجه بالشكر لفريق العمل من الأثرين والمرممين وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي على كل ما بذلوه من جهد لتجهيز وافتتاح القاعة، واصفاً إياها بأحد الإنجازات غير المسبوقة، متمنياً للمتحف المزيد من التقدم والنجاح المرجو لهذا الصرح العظيم.



خالد العناني وزير السياحة والآثار

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من المصريين والسائحين، مشيرًا إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد الزائرين خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية المختلفة التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية منها عرض منولوج من فات قديمة تاه، وعرض الفلامنكو الشهير بالتعاون مع السفارة الأسبانية، كما استضاف المتحف أمس حفل ختام بطولة العالم للاسكواش، بالإضافة إلى قيام المتحف بتنظيم عدد من ورش العمل للحرف التقليدية والتراثية المختلفة.



اجتماع وزير السياحة مع العاملين بالمتحق القومي للحضارة

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على تنمية الموارد المالية للمتحف بإلاضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية على غرار جمعية أصدقاء المتحف المصري بالتحرير وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح وتعمل على تنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف.