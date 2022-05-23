مؤسسة الحبوب

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ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت مستحقات الدفعة الأولى من مزارعي القمح المحلي الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444، مشيرة إلى إغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة. وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 40.69 مليونا، لصافي كمية 25.6 ألف طن وذلك لـ121 مزارعا. وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 17 شعبان 1443، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 89.29 ألف طن لعدد 472 مزارعا.ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

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