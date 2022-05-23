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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقدت ورشة عمل توعوية للشركات الأمريكية المقيمة في المملكة التي تخضع للأنظمة الضريبية السارية، وذلك بحضور عدد من المختصين في السفارة الأمريكية بالرياض.

وتناولت الورشة، دور مدير العلاقة في دعم المكلفين من خلال متابعة ومعالجة حالاتهم، إضافة إلى دوره في تعزيز التوعية بالإجراءات والمبادرات التي تُقدمها الهيئة.

واستعرضت الهيئة نظام تسعير المعاملات في المملكة وآلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام، إلى جانب مناقشة إجراءات حالات الفحص والاعتراضات والتسوية منذ فتح الحالة وحتى إقفالها، بالإضافة إلى إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية مع بيان حقوق المكلفين في هذا الشأن.