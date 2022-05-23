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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفدعماني برئاسة وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان في السلطنة المهندس حمد النزواني، والوفد المرافق له، اطلعوا خلال زيارتهم للرياض، على التجربة السعودية في قطاع الإسكان. وجرى تقديم عرض مرئي عن مشاريع الوزارة ومنجزاتها وإسهاماتها في قطاع الإسكان قدمه المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم. وزار بن سعيد والوفد المرافق مركز سكني الشامل، واطلعوا على تجربة الوزارة في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتملك المسكن بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، وما تقدمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملك. وزار بن سعيد والوفد المرافق مركز سكني الشامل، واطلعوا على تجربة الوزارة في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتملك المسكن بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، وما تقدمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملك.

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